Жінку, яка на смерть збила відомого учасника КВК, намагалися «відмазати»

Співробітниками Відділу з розслідування ДТП Слідчого управління Одеського обласного управління міліції порушено кримінальну справу за фактом загибелі у ДТП члена легендарної команди Клубу Веселих і Кмітливих "Одеські джентльмени" 43-річного Володимира Супруна.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнив начальник прес-служби Володимир Шаблієнко, «міліція поки не називає прізвище жінки-водія, яка керувала 29 червня білим Mercedes SLK і збила на перехресті велосипедиста. Проте з урахуванням резонансності цієї трагедії громадськість буде ознайомлена з подробицями ДТП, а також будуть оприлюднені прізвища».

За свідченнями очевидців аварії, велосипедист В.Супрун рухався на зелений сигнал світлофора на регульованому пішохідному переході і був збитий білим Mercedes SLK. Невдовзі після госпіталізації В.Супрун помер від отриманих травм.

Свідки також відзначають, що за кермом була молода жінка, під`їхавши до світлофора, машина почала різко рухатися на червоне світло.

Як повідомило сайту газети “Комсосмольская правда в Украине” джерело в міліції, дорогу іномарку жінці-водієві подарував впливовий громадянин, а коли сталося ДТП, негайно вирішив її "відмазати" від участі у ДТП. Він приїхав на місце і переконував даїшників, що велосипедист їхав на червоне світло, і розгоняв свідків, примовляючи, що всі вони п`яні, що жодний суд їх свідчення не прийме. Потім наказав своїм водіям відігнати "Мерседес", а сам забрав дівчину - і зник з місця події.

Голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук, коментуючи для засобів масової інформації цю ситуацію, заявив, що бере справу під особистий контроль.

«Дійсно, мені відомо, що цією людиною вже робилися певні спроби переінакшити справу. Заявляю: нічого не вийде. Я простежу за тим, щоб винна у цій події понесла заслужене покарання. Розумію, що вона молода дівчина, але закон єдиний для всіх. Машину вже заарештували і вилучили. Вона на штрафмайданчику», — заявив Е.Матвійчук.