В EX.ua пояснили причину перебою в роботі

Представники юридичної компанії, яка надає послуги файлообміннику EX.ua, запевняють, що тимчасовий збій в роботі сайту пов’язаний виключно із внутрішніми технічними проблемами, а не з втручанням ззовні, у тому числі з боку правоохоронних органів.

Про це УНІАН повідомив один із представників компанії.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня 2012 року закрила найбільший український портал файлообміну EX.ua. На цьому ресурсі всі охочі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявили, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджували, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття EX.ua користувачі інтернет на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EX.ua, а 3 лютого веб-ресурс частково відновив свою роботу.

15 червня МВС повернуло адміністрації файлообмінника EX.ua обладнання, яке раніше було взято на експертизу.