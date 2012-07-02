На меморіалі жертвам геноциду намалювали 4 свастики

Про це кореспондента УНІАН повідомив депутат Дніпропетровської обласної ради Сергій Рєзнік.

За його словами, на гранітний меморіал червоною фарбою нанесено чотири великих зображення свастики.

Депутат зазначив, що меморіал відкрито 22 травня цього року в пам’ять про розстріл під час Другої світової війни близько 4 тис. місцевих жителів.

За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області, за фактом події Новомосковський міськвідділ міліції порушив кримінальну справу за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).