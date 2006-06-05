Відновлено електропостачання в п`яти областях України

Відновлено електропостачання 107 населених пунктів у п`яти областях України, що були знеструмлені в ніч з 3 на 4 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ЛЕП.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Рівненській області було знеструмлено 38 н.п., у Київській - 37 н.п., у Житомирській - 14 н.п., у Хмельницькій - 12 н.п. та у Івано-Франківській - 6 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів було залучено бригади обленерго. Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснювали оперативні групи Головних управлінь МНС України в областях.