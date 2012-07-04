Герман: указ Януковича допоможе відродити український кінематограф

Таке переконання висловила Радник Президента - Керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АПУ Ганна Герман на брифінгу перед засіданням Громадської гуманітарної ради, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Цей Указ належить до тієї низки документів, які сприяють відродженню української культури. Указ про відзначення 120-річчя від дня народження Довженка - це документ фактично про відродження українського кінематографу», - сказала Г.Герман. Вона зауважила, що указ, насамперед, передбачає розробку і реалізацію Державної програми розвитку національної кінематографії на 2013-2017 роки.

Глава держави також доручив уряду забезпечити підтримку діяльності Національного центру О.Довженка, створення фільму про його життєвий та творчий шлях, видання повного наукового академічного видання кінематографічної, літературної, образотворчої спадщини митця та персональної енциклопедії про нього, зазначила Радник Президента.

Крім того, додала Г.Герман, йдеться про доручення опрацювати питання про створення музею екранних мистецтв України, подальший розвиток літературно-меморіального музею О.П.Довженка на батьківщині митця.

Радник Президента звернула особливу увагу на те, що, згідно з указом, Кабінет міністрів має забезпечити фінансування всієї цієї програми. «Це дуже значимо зараз, у ці дні, і я думаю, що такий крок знайде позитивний відгук в українському суспільстві», - резюмувала Г.Герман.