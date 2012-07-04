Міліція стверджує, що пустила газ у відповідь

Сльозогінний газ сьогодні під час сутичок біля Українського дому застосовували й учасники акції на захист української мови, і міліція.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

"Мітингувальники били міліціонерів палицями, обливали водою, кидали пляшки, стрибали на голови, зривали з правоохоронців та кидали в них шоломи, і вони ж першими застосували сльозогінний газ проти міліції. Тому правоохоронці у відповідь змушені були застосувати аналогічні спецзасоби проти цих осіб", - зазначили у главку, додавши, що по медичну допомогу після сутичок звернулися понад 15 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Українського дому у Києві, де вчора опозиція розпочала акцію на захист української мови, а сьогодні мала відбуватися прес-конференція Президента, сталися сутички між народними депутатами, мітингувальниками і бійцями «Беркуту», коли міліціонери відтісняли депутатів від входу до будівлі.