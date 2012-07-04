Сон алкоголіка на колії заблокував рух поїздів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє портал «Олександрійські новини».

Машиніст потяга, що рухався цією лінією, побачив чоловіка і встиг зупинити поїзд завдяки екстреному гальмуванню. Рух всієї залізниці в районі ст. Олександрія вимушено був зупинений на 17 хвилин.

Слідчо-оперативна група лінійного відділення міліції встановила особу порушника, на дії чоловіка складено протокол за ч.3 ст.109 Кодексу України про адміністративні правопорушення.