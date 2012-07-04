"Беркут" привезли до Києва, піднявши вночі по тривозі
23:16, 04 липня 2012Суспільство
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Для забезпечення правопорядку на мітингу опозиції проти мовного закону підтягнуто «Беркут» з Центральних регіонів України.
Бійцям не відомо, як довго вони пробудуть у Києві
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах, зауважиш при цьому, що декілька десятків бійців спецпідрозділу «Беркуту» вчора, близько 23 години, було піднято по тривозі і направлено до Києва.
При цьому співрозмовник агентства повідомив, що людей не забезпечили грошима і поселили за Києвом. «На щастя колеги допомогли харчуванням, питною водою тощо», - сказав співрозмовник агентства, додавши, що наразі бійцям невідомо як довго вони перебуватимуть в Києві і коли їх хтось змінить.
Окрім того він розповів, що «буквально тиждень тому» вони повернулися з Києва, де забезпечували безпеку під час Євро-2012.
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