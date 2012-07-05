Японці готові вкладати в київське метро

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це голова КМДА Олександр Попов заявив після зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Тоічі Сакатою.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці, зокрема участі японського бізнесу в реалізації проектів державно-приватного партнерства, спрямованих на розвиток транспортної інфраструктури Києва.

«Мені приємно, що вже найближчим часом ми розпочнемо реалізувати дуже важливий спільний проект, який дозволить нам суттєво оновити рухомий склад Київського метрополітену. Фактично, йдеться про повну модернізацію вагонів підземки з використанням найсучасніших технологій. Цей проект буде реалізовано в рамках положень Кіотського протоколу. Нині ми готуємося до проведення тендерів. Утім, переконаний, що це тільки початок нашої співпраці», – сказав О.Попов.

Зі свого боку Т.Саката наголосив, що представники японського бізнесу зацікавлені у співпраці з Києвом, як одним із найперспективніших міст Східної Європи. При цьому співпраця приватного сектору Японії із українською столицею користується підтримкою уряду країни.