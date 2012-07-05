Через крадіжку контактних дротів не ходили тролейбуси у Львові

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповів УНІАН директор тролейбусного депо Володимир Карпа, рано-вранці, в районі туберкульозної лікарні невідомі обрізали близько 100 метрів контактних дротів тролейбусного маршруту №11.

«Частина проводів лежить на дорозі, а частину зловмисникам вдалось викрасти. Найімовірніше, їм не вдалось забрати всі контактні проводи, оскільки вони були під напругою і при обрізанні почали дуже іскрити. У зв’язку із крадіжкою, тролейбуси на маршруті № 11 не курсуватимуть. Контактні лінії почнуть відновлювати після того, як міліція завершить свою роботу на місці злочину», - повідомив В.Карпа.