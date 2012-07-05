Скандально знятий мер готує апеляцію

Про це вона повідомила кореспондентові УНІАН.

За словами О.Омельчук, Славутський міськрайонний суд 27 червня відмовив їй у задоволенні позову до Нетішинської міської ради про визнання недійсних протоколів лічильної комісії ради щодо дострокового припинення повноважень міського голови і поновлення на відповідній посаді.

“Суд проігнорував те, що відсутня єдина умова для припинення повноважень міського голови – рішення суду про порушення мером законів. Суд проігнорував і те, що для прийняття такого рішення (припинення повноважень міського голови - УНІАН) рада мала би проголосувати двома третинами від свого складу”, - сказала екс-мер.

Вона зауважила, що за недовіру Нетішинському міському голові проголосували 26 депутатів.

“Математика дуже проста і зрозуміла не лише юристам: у Нетішинській міській раді 40 депутатів плюс міський голова. Необхідна кількість голосів для відставки мера дві третини - тобто 28 голосів”, - заявила О.Омельчук.

Вона резюмувала, що апеляційну заяву планує підготувати протягом двох-трьох днів.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня більшість депутатів Нетішинської міської ради проголосувала за висловлення недовіри міському голові О.Омельчук.

Також депутати міськради направили звернення до Верховної Ради України щодо проведення позачергових виборів міського голови.

Довідка. О.Омельчук була обрана мером Нетішина у жовтні 2010 року. На виборну посаду її підтримала партія «Фронт Змін».