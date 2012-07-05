Протест під Українським домом вистояв другу ніч

Протест під Українським домом успішно пережив другу ніч.

Про це в своєму Твіттері пише народний депутат Леся Оробець.

За її словами, сьогодні вранці «ДАІшники на підходах перевіряють всі крупні машини, навіть «Укрхліб».

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 9.00 перед Українським домом перебувають близько 200 протестувальників - представники політичних партій та громадськість.

Так само біля Українського дому залишаються бійці спецпідрозділу «Беркут».

На Європейській площі перебувають декілька народних депутатів від опозиції, які впродовж ночі змінювали один одного.

На даний момент жодних додаткових вказівок від лідерів опозиції щодо подальших дій не надходило.

Акція протесту проти ухвалення скандального закону «Про засади державної мовної політики» розпочалася у вівторок з того, що кілька депутатів від опозиції оголосили голодування під Українським домом.

Учора протистояння відзначилося неодноразовими сутичками між правоохоронцями і протестувальниками.