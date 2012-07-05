В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Євро-2012: перші підсумки»
АНОНС
6 липня (п'ятниця) 2012 року в 11:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«Євро-2012: перші підсумки»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
• Підведення перших підсумків проведення Чемпіонату ЄВРО-2012 в Україні.
• Наскільки добре Україна змогла підготуватися до Чемпіонату та провести його?
• Чому оцінки європейських ЗМІ не співпали з оцінками іноземних уболівальників, які відвідали нашу країну?
• Чи допоміг Чемпіонат «відкрити» Україну для європейців?
• Чи став чемпіонат ЄВРО-2012 каталізатором інфраструктурних змін в Україну?
• Чи готова Україна приймати Олімпіаду?
Учасники круглого столу:
1. ПАВЛО ГЕМБСЬКІ - керівник економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні
2. РОМАН ШПЕК - старший радник ПАТ «Альфа-Банк», Радник Президента України, Член Ради Національного банку України
3. МИРОСЛАВ ТАБАХАРНЮК - віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, голова Наглядової ради компанії «МТ-Інвест»
4. АРТЕМ ФРАНКОВ - головний редактор видання «Футбол»
5. МАРИНА ТКАЧЕНКО - експерт Інституту Горшеніна
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