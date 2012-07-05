АНОНС

6 липня (п'ятниця) 2012 року в 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«Євро-2012: перші підсумки»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

• Підведення перших підсумків проведення Чемпіонату ЄВРО-2012 в Україні.

• Наскільки добре Україна змогла підготуватися до Чемпіонату та провести його?

• Чому оцінки європейських ЗМІ не співпали з оцінками іноземних уболівальників, які відвідали нашу країну?

• Чи допоміг Чемпіонат «відкрити» Україну для європейців?

• Чи став чемпіонат ЄВРО-2012 каталізатором інфраструктурних змін в Україну?

• Чи готова Україна приймати Олімпіаду?

Учасники круглого столу:

1. ПАВЛО ГЕМБСЬКІ - керівник економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні

2. РОМАН ШПЕК - старший радник ПАТ «Альфа-Банк», Радник Президента України, Член Ради Національного банку України

3. МИРОСЛАВ ТАБАХАРНЮК - віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, голова Наглядової ради компанії «МТ-Інвест»

4. АРТЕМ ФРАНКОВ - головний редактор видання «Футбол»

5. МАРИНА ТКАЧЕНКО - експерт Інституту Горшеніна

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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4