«Свобода» заявляє, що відбила чергову атаку «Беркуту» під Українським домом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

«5 липня 2012 року зранку учасники акції протесту біля Українського дому відбили чергову атаку правоохоронців. Мітингувальники продовжують акцію на захист української мови та закликають українців ставати до їхніх лав. Близько 8.30 працівники спецпідрозділу “Беркут” вчергове спробували витіснити протестувальників зі сходів перед Українським домом. Однак люди швидко відреагували, і міліціонери мусили відступити», - сказано у повідомленні.

Учасники акції апелюють до правоохоронців, закликаючи їх отямитися і стати на бік українців.

До акції продовжують долучатися люди. Активісти прибувають з різних регіонів України.

Люди організували невеличку їдальню для протестувальників.