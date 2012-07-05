Новий повногібридний кросовер Lexus RX 450h

Керувати новим кросовером RX 450h – дивовижне відчуття. Гібридний привод Lexus Hybrid Drive бездоганно поєднує 3,5-літровий бензиновий двигун V6 з двома високопродуктивними електромоторами. Під час потужного прискорення автомобіль розганяється до 100 км/год. за 7,9 сек., споживаючи всього 6,3 л палива на 100 км у змішаному циклі. У режимі EV (Електромобіль) RX 450h рухається майже безшумно і не витрачає палива при цьому. До того ж, новий RX 450h – уособлення практичності: його гібридна батарея не потребує зовнішньої підзарядки й займає мінімум простору, завдяки чому в автомобілі є чимало місця для багажу.

Повногібридний кросовер RX 450h укомплектовано 19-дюймовими легкосплавними дисками, світлодіодними передніми фарами, інтелектуальною адаптивною системою освітлення дороги i-AFS, системою автоматичного відведення керма та сидіння водія при виході з авто, системою допомоги при паркуванні Park Assist з камерами бокового та заднього виду, електроприводом дверей багажника, системою проекції показників на лобове скло, навігаційною системою з жорстким диском на 40 Гб, двозонним кліматом-контролем, вентиляцією передніх сидінь, пневматичною підвіскою, 10 подушками безпеки і цілою низкою інтелектуальних засобів безпеки.

Розкішний інтер'єр салону RX 450h демонструє численні нововведення. Система дистанційного керування Remote Touch другого покоління нагадує комп‘ютерну мишу та забезпечує швидке управління такими функціями автомобіля, як навігація, клімат-контроль, телефон. Ергономічне розташування системи Remote Touch усуває необхідність у непотрібних рухах з боку водія.

У новому автомобілі RX 450h були покращені функціональні характеристики для забезпечення з'єднання мобільних телефонів за допомогою Bluetooth. SMS-повідомлення та електронні листи тепер можуть відображатися на 8-дюймовому екрані, при цьому система включає в себе автоматичні засоби завантаження телефонної книги з підключених мобільних телефонів.

Провідна у своєму класі акустична система Mark Levinson, встановлена на RX 450h, створює бездоганний об’ємний звук. Ключову роль у неперевершеній роботі цієї акустичної системи відіграють 15 динаміків, кожний з яких було розроблено саме для акустичних властивостей його місця в салоні.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до салонів офіційних дилерів Lexus в Україні.

*Оплата в гривнях за курсом НБУ + 1 % на день виставлення рахунка.

www.lexus.ua