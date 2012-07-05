При посадці у міжнародні поїзди тепер будуть вимагати паспорт

19:39, 05 липня 2012
Суспільство
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Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 22-1 Закону України «Про залізничний транспорт» (№10356).

У поїзд міжнародного сполучення без паспорту тепер не пускатимуть

 

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 із 269 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що перевізник при перевезенні пасажира у міжнародному залізничному сполученні зобов'язаний до початку такого перевезення перевірити наявність у пасажира паспортного документу, що посвідчує особу пред'явника, або документа, що його замінює, та відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи.

За невиконання обов'язку перевірити перед початком перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів зазначених у частині другій цієї статті, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність, передбачену законом.

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