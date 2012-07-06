ЗМІ: Держінспекція анулювала ліцензії 14 українським вузам

Голова державної інспекції навчальних закладів Михайло Гончаренко заявляє про анулювання ліцензій 14 вищим навчальним закладам за невідповідність якості освіти та рівня підготовки викладачів.

Про це повідомляє "Газета по-українськи" (№ 96 від 6 липня) з посиланням на М.Гончаренка.

"В 11 забрали ліцензію повністю, у трьох — частково", - сказав М.Гончаренко.

За його словами, найбільше скорочення кількості університетів відбудеться після прийняття нового закону про вищу освіту. "Тоді проведемо серйозніші перевірки, відсіємо вузи, що не справляються з вимогами. Це має підвищити якість освіти", - додав він.

У переліку вузів, повністю позбавлених ліцензій - Український фінансово-економічний інститут (Київ), Інститут соціальних і культурних зв'язків ім. Святої княгині Ольги (Київ), Інститут екології та медицини (Київ), Міжнародний медичний коледж (Київ), Міжрегіональна академія управління персоналом (Рівне).

Держінспекція повністю анулювала ліцензії Західнодонбаського інституту економіки та управління (Павлоград Дніпропетровської області), Коледж Західнодонбаського інституту економіки та управління (Павлоград Дніпропетровської області), Скадовське відділення кримського факультету Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля (Скадовськ Херсонської області), Коледж радіоелектроніки та управління (Донецьк), Університет "Східний світ" (Київ), структурний підрозділ "Київський педагогічний коледж східних мов" Київського університету "Східний світ" (Київ).

У Львівського інституту менеджменту анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів "управління персоналом та економіки праці" і магістрів за фахом "маркетинг".

Київський славістичний університет позбавився ліцензії за напрямками підготовки "економіка підприємства", "фінанси і кредит", "менеджмент".

У Київського економічного інституту менеджменту анульовано ліцензію на підготовку молодших фахівців зі спеціальностей "фінанси і кредит", "комерційна діяльність", "ресторанне обслуговування".

Джерело: http://gazeta.ua. В електронній версії видання ця публікація відсутня.