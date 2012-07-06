У Севастополі пройшов автопробіг на підтримку мовного закону

Як передає кореспондент УНІАН, усього в автопробігу взяли участь близько 40 автомобілів. Автопробіг тривав трохи більше години і охопив практично всі райони міста.

Перший заступник голови міськорганізації Партії регіонів Сергій Савенков сказав журналістам: «Ми організували цей автопробіг на підтримку закону про мовну політику, який був прийнятий днями у Верховній Раді. В окремих політичних сил він викликав цілком незрозумілу істерію».

За його словами, за допомогою автопробігу севастопольці - як просто небайдужі, так і члени Партії регіонів - вирішили продемонструвати свою підтримку депутатам.

«Закон враховує інтереси не якоїсь окремої групи населення, а всіх жителів країни в цілому. А всі виступи так званої опозиції – це, за великим рахунком, передвиборна гонка, спроба заробити дивіденди. Адже в опозиції немає ніяких реальних аргументів, окрім необгрунтованої критики влади», - додав С.Савенков.

За даними міської організації Партії регіонів, у Севастополі зібрано 119 тисяч підписів на підтримку мовного закону.