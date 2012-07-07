У Херсоні оголосили штормове попередження

У Херсоні оголошено штормове попередження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

«За повідомленням МНС у Херсонській області, сьогодні, 7 липня, знову очікуються зміни погоди. Увечері погодні умови в Херсоні різко погіршають. Очікується гроза, пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Негода триватиме до кінця дня», - йдеться у повідомленні мерії обласного центру.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, за кілька хвилин негода завдала значного збитку в місті. Зокрема, за даними територіального управління МНС у Херсонській області, 6 липня у другій половині дня унаслідок проливного дощу і шквального вітру в місті Херсоні сталося пошкодження електромереж і відключення від електропостачання селища Антонівка Дніпровського району. Частково залишилися без світла жителі Комсомольського і Суворовського районів. Пошкоджено крівлі шести приватних будинків. Місцями повалено дерева на вулицях Нафтовиків, 200 років Херсона, Будьонного, Підпільній, Кости Хетагурова, Некрасова, Донецькій, Паровозній, Фрітаун й ін. Під натиском вітру були зламані і кілька рекламних щитів.

Даних про постраждалих не зафіксовано.

На даний час відповідні служби міста продовжують відновні роботи.