На хабарі в 65 тисяч погоріла держвиконавець

У Черкасах затримали держвиконавця Державної виконавчої служби Черкаського району, яка вимагала хабар 65 тис грн.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Вікторія Скорикова, прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно старшого державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Черкаського району, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Встановлено, що вона, з травня по липень 2012 року вимагала від потерпілого грошові кошти за сприяння у викупі його арештованого нерухомого майна.

Держвиконавця затримано в порядку ст.115 КПК. У справі триває досудове слідство.