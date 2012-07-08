Україна і Польща реалізують три спільні проекти

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, який очолює українську парламентську делегацію, що бере участь у засіданні комісії Парламентської Асамблеї України і Республіки Польща в місті Яремче Івано-Франківської області.

Учасники засідання обговорять українсько-польські проекти, які планується реалізовувати за кошти Євросоюзу, Польщі та України.

Зокрема, мова йде про будівництво міжнародного центру зустрічі української та польської студентської молоді, відновлення обсерваторії на горі Піп Іван та будівництво етнографічного стаціонару імені Станіслава Вінценза.

За словами М.Томенка, сьогоднішні відносини між Україною та Польщею не обмежуються лише деклараціями. «Вони мають на меті будівництво взаємовигідних об’єктів», - сказав він.

М.Томенко додав, що члени комісії Парламентської Асамблеї спільно з представниками місцевої влади протягом двох днів оглянуть місця майбутнього будівництва, ознайомляться з проектами та обговорять реальні механізми їх реалізації.

З польської сторони участь в роботі комісії беруть віце-маршалки Сейму РП Чезари Грабарчик (співголова Асамблеї) та Марек Кухчінський.