На Сумщині вшанували пам'ять убитих у Новій Слободі

Як передає кореспондент УНІАН, у 70-річчя з дня трагедії, пройшов мітинг-реквієм пам’яті жертв фашизму.

Керівники області разом із громадськістю поклали квіти до підніжжя меморіалу, вшанували пам'ять загиблих жителів Нової Слободи хвилиною мовчання. За невинними жертвами у сільській церкві було відправлено літургію та молебень.

До Нової Слободи прибули численні делегації з районів області, які привезли із собою краєзнавчі матеріали та розвідки про жертв воєнних років. Всі матеріали було передано до місцевого меморіального комплексу.

Звертаючись до присутніх на жалобному мітингу, заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара Іщенко закликала всіх пам’ятати про історію власного народу – «як світлі, так і сумні її сторінки, вчитися жити в мирі і злагоді».

«Сьогодні обласною владою, поряд із економічним піднесенням, інвестиційною діяльністю та соціальним розвитком проводиться активна політика зі збереження духовності, історичних пам’яток, залучення небайдужих громадян до охорони історичної спадщини краю», – зазначила вона.

За її словами, влада турбується, щоб село, яке 70 років тому потонуло «у вирі згарищ і крові, сьогодні оживало і процвітало, відчувало смак і радість життя».

Село Нова Слобода розташоване за 22 км від м. Путивль Сумської області. Наразі його населення становить близько 1,5 тисячі.