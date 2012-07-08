У Чехії виникла загроза повені
06:17, 08 липня 2012Суспільство
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Рівень води в річках Чехії різко підвищився через зливи.
Удеякихрегіонахкраїнивиниклазагрозаповені,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаЧеськетелебачення.
Зливовідощі, бурі ізштормовимвітром іградомпрокотилисячерезЧехію, у багатьохрегіонахкраїниперерваноподанняелектрики, виниклипроблемиз транспортнимсполученням.ВостанніднівЧехіївстановиласянадзвичайнаспека,щопризводитьдо виникненнябур ізлив.
ВодаврічціМандававмежах містаВарнсдорф(північнаЧехія) всуботуввечерістрімкоприбувала, врезультатічогооголошенийтретій рівеньзагрозиповені.
Черезпідтопленнязакрита длярухутранспортумагістраль248в Устецькомукраї.
ЗаданимиЧеськоготелебачення, бурязаразперемістиласявпівнічнуМоравію.
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