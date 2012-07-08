У Чехії виникла загроза повені

Рівень води в річках Чехії різко підвищився через зливи.

Удеякихрегіонахкраїнивиниклазагрозаповені,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаЧеськетелебачення.



Зливовідощі, бурі ізштормовимвітром іградомпрокотилисячерезЧехію, у багатьохрегіонахкраїниперерваноподанняелектрики, виниклипроблемиз транспортнимсполученням.ВостанніднівЧехіївстановиласянадзвичайнаспека,щопризводитьдо виникненнябур ізлив.



ВодаврічціМандававмежах містаВарнсдорф(північнаЧехія) всуботуввечерістрімкоприбувала, врезультатічогооголошенийтретій рівеньзагрозиповені.



Черезпідтопленнязакрита длярухутранспортумагістраль248в Устецькомукраї.



ЗаданимиЧеськоготелебачення, бурязаразперемістиласявпівнічнуМоравію.

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