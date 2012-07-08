У Чехії виникла загроза повені

06:17, 08 липня 2012
Суспільство
1323 0

Рівень води в річках Чехії різко підвищився через зливи.

Удеякихрегіонахкраїнивиниклазагрозаповені,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаЧеськетелебачення.

Зливовідощі, бурі ізштормовимвітром іградомпрокотилисячерезЧехію, у багатьохрегіонахкраїниперерваноподанняелектрики, виниклипроблемиз транспортнимсполученням.ВостанніднівЧехіївстановиласянадзвичайнаспека,щопризводитьдо виникненнябур ізлив.

ВодаврічціМандававмежах містаВарнсдорф(північнаЧехія) всуботуввечерістрімкоприбувала, врезультатічогооголошенийтретій рівеньзагрозиповені.

Черезпідтопленнязакрита длярухутранспортумагістраль248в Устецькомукраї.

ЗаданимиЧеськоготелебачення, бурязаразперемістиласявпівнічнуМоравію.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter