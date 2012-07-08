Від повені на Кубані постраждали більше 12 тисяч людей
У результаті повені в Краснодарському краї постраждали більше 12 тис. осіб.
Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу МНС Російської Федерації.
Із 146 загиблих - більшість пенсіонери, крім того, загинули двоє дітей: однорічний хлопчик і 10-річна дівчинка. 20 загиблих залишаються непізнані.
Більше 300 осіб, з яких 48 дітей, звернулися по медичну допомогу, 77 з них госпіталізовані, у тому числі 13 неповнолітніх.
Без світла залишаються 29 тис. осіб у сімох населених пунктах. У Кримську, який найбільш серйозно постраждав від повені, без газопостачання залишаються 80% абонентів через численні ушкодження газопроводів.
У Кримському затоплено понад 4 тис. домоволодінь. У Геленджику затоплено близько 1 тис. будинків, в Новоросійську 170.
Залізничники відновили рух поїздів на Північно-Кавказької залізниці у напрямку на Анапу. Також відновлено рух транспорту на аварійній ділянці федеральної автомобільної дороги "Краснодар - Новоросійськ".
В постраждалі райони додатково направлено близько 1 тис. співробітників поліції краю для відвернення мародерства. За неділю поліцейські припинили сім таких спроб.