У США через небачену спеку деформуються залізничні рейки

Російська служба Бі-бі-сі передає, що від Середнього Заходу до східного узбережжя в кількох місцях через спеку деформувалися залізничні рейки, а на автодорогах спучився асфальт.

У п'ятницю і суботу жара побила всі рекорди. Очікується, що до понеділка температура повітря дещо знизиться, але потім у регіоні очікуються сильні бурі.

У багатьох районах досі немає електрики через негоду, що охопила значну частину США минулого тижня.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, серед загиблих багато літніх людей, в чиїх будинках у результаті знеструмлення перестали працювати кондиціонери.

У суботу у Вашингтоні стовпчик термометра піднявся до 41 градуса за Цельсієм, а в Сент-Луїсі, Міссурі – до 46 градусів.

Спека панує і в деяких районах Канади. У провінції Онтаріо спека побила всі рекорди.

Сотні тисяч людей в Західній Вірджинії, Вірджинії, Огайо, Нью-Джерсі, Меріленді та Індіані залишаються без електрики, через шторми, що обрушилися на ці штати минулого тижня.

У багатьох містах влада відкрила спеціальні "центри прохолоди" і розширила графік роботи муніципальних басейнів.

У деяких місцях влада розвозить по будинках їжу людям, у яких через відсутність електропостачання не працюють холодильники.

У Чикаго скасовані заняття в 21 школі, оскільки в цих будівлях немає кондиціонерів.

На Середньому Заході температура повітря має незабаром знизитися, але очікується, що натомість прийдуть сильні бурі.