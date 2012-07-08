В Одесі вимагали канонізації "аленьего езыга"

Як повідомляє сайт «Погляд з Одеси», невелика група городян у масках оленів на центральній вулиці міста Дерибасівській розгорнула плакати про «прославляння» Президента Віктора Януковича, з вимогами канонізації "аленьего езыга", а також «прославляння» Партії регіонів.

Демонстранти час від часу скандували: "Слава Януковичу! Оленям - слава!", "Влада - овочам!", "Слава регіонам - оленям слава!" і так далі.

Учасники флешмоба, скандуючи перелічені вище гасла, час від часу виконували під караоке гімн "аленей" (слова і музика Віктора Бронюка, група "Тик"): "Олені, олені, небриті і не голені, дикі створіння - в них з мозгів стирчить коріння!.."

Одесити реагували на акцію з посмішкою, вітаючи демонстрантів і особливо заохочуючи їх креатив. Хода викликала інтерес і в іноземних туристів, зокрема російських. Спікер ходи весь час розповідав в мегафон про "покращэння", яке настало ще вчора, але його не помітив неуважний народ.

Хода спустилась з Дерибасівської на Думську площу. Пройшовши Приморським бульваром, процесія зупинилася біля пам'ятника Рішельє, де були проголошені вимоги про легалізацію лінгвістичних норм "аленьего езыга".