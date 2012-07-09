Голова НСЖУ нарікає, що українські бізнесмени купують ЗМІ лише для іміджу

Про це голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко заявив у своєму виступi на Свiтовому медiасамiтi у Москві, повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ.

"Мати у власностi газету чи телеканал престижно i модно. Вони, на жаль, потрiбнi не для бiзнесу або виконання соцiальної громадської функцiї, а для полiтичного впливу i лобiювання iнтересiв. Саме тому так легко вiдкриваються i закриваються медiйнi проекти, хоча у всьому свiтi медіа - це бiзнес, а не перепустка до клубу олiгархiв", - наголосив О.Наливайко.

Серед iнших проблем медійної сфери він назвав недорозвинутий рекламний ринок в Українi, падiння обсягів газетно-журнальних накладiв через низьку купiвельну спроможнiсть населення, високий рiвень собiвартостi виробництва i неготовнiсть маркетингових служб телеканалiв до переходу на цифрове мовлення.

Голова НСЖУ запросив учасникiв самiту взяти участь у Всесвітньому конгресi видавцiв i редакторiв, що відбудеться у Києвi у вереснi цього року.

"Газетний конгрес у Києві, безумовно, буде подiєю року в медіа-галузi, законодавцем мод нашого бiзнесу у цьому та наступному роках. Ми бездоганно провели разом з польськими партнерами європейський футбольний форум, на такому ж рiвнi проведемо i медіа-форум", - заявив О.Наливайко.

Як повідомляв УНІАН, 2-й Всесвiтнiй медiасамiт пройшов 5-8 липня у Москвi. У заході взяли участь 300 керiвникiв провiдних ЗМI та вiдомих журналiстiв зі 103 країн свiту.