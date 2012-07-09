Родину житомирського підприємця розстріляли заради наживи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Житомирі повідомив начальник управління карного розшуку обласної міліції Віктор Бугира.

За його словами, 8 липня міліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні вбивства дружини підприємця та її 6-річного онука, поєднаного з розбійним нападом на будинок місцевого підприємця. Встановлено, що злочин було вчинено з метою пограбування.

В.Бугира повідомив, що правоохоронці розглядали кілька версій.

"Ми схилялися до версії, що злочин пов'язаний з родом занять підприємця або з помстою, викликаною раптовим або тривалим конфліктом", - уточнив керівник Слідчого управління УМВС в області Василь Дячук.

"Про це свідчить той факт, що після злочину з будинку зникли тільки 4 тис. грн і золотий ланцюжок з шиї дружини, хоча в будинку залишалося багато інших цінностей", - додав він.

Наразі встановлено, що двоє затриманих офіційно не працювали, а підробляли різноробами. Третій був охоронцем на тому ж ринку, де були розташовані кіоски потерпілого підприємця. Зловмисники просто вирішили силою відібрати в успішного чоловіка матеріальні цінності та гроші, повідомляють правоохоронці.

У день вбивства у будинку підприємця гостювали родичі. Після розправи з жінками та дитиною один зі зловмисників увірвався до них у кімнату з обрізом в руках, але швидко втік. За показами свідків, правоохоронці склали фоторобот одного з можливих злочинців, за яким була встановлена його особа.

Увечері 8 липня міліціонери затримали розшукуваного 49-річного раніше засудженого чоловіка і ще двох причетних до скоєння вбивств - 30 річного та 22 річного жителів Житомирського району.

"У напівзруйнованому будинку, де жив найстарший з підозрюваних, під час обшуку було виявлено обріз мисливської рушниці, набої, ідентичні вилученим на місці злочину, а також одяг з бурими плямами, схожими на кров. Все вилучене направлено на експертне дослідження", - повідомив В.Бугира.

Як повідомлялося, стосовно підозрюваних осіб порушено кримінальну справу. Окрім того порушено кримінальну справу за ч.4 ст.187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Наразі підготовлене подання про обрання затриманим міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня вранці у Житомирі невідомі розстріляли родину приватного підприємця. Загинули його 50-річна дружина та 6-річний онук. 27-річну доньку підприємця було госпіталізовано у важкому стані. Самого господаря у той час не було вдома.

Слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб, малолітньої дитини), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.