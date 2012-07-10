Дворічний хлопчик випав із 5-го поверху - відбувся переляком

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, надзвичайна подія сталася сьогодні близько 8-ї години ранку в Ленінському районі Запоріжжя.

«10 липня близько восьмої години ранку дворічний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху. Як з'ясувалося, поки матір дитини готувала їжу на кухні, малюк перебував у спальні. Залишившись наодинці у кімнаті, він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку, яка, не витримавши ваги дитини, відірвалася від віконної рами, і малюк випав у вікно», - повідомили у МНС.

За словами рятувальників, впритул до дев'ятиповерхового будинку, в якому проживає сім'я малюка, росте дерево, яке і врятувало життя дитині: випавши на сітці, він зачепився за вітки дерева і завис між другим і третім поверхом.

«У цей час поряд перебували близько 10 осіб, які вигулювали собак. Вони почули крик, побачили дитину, зателефонували у службу порятунку «101» і, не втрачаючи ані хвилини, своїми силами організували порятунок малюка. Сусіди натягнули ковдри, таким чином страхуючи дитину від можливого падіння на землю. Один з чоловіків заліз на дерево, зняв перелякану дитину і передав її схвильованій матері», – сказали в МНС, відзначивши, що прибулі на місце події медики «швидкої допомоги» оглянули дитину і встановили, що «хлопчик відбувся лише подряпинами і незначними забоями».