До уваги журналістів!

Анонс!

11 липня 2012 року відбудеться виїзне засідання Колегії ДПС України під головуванням Голови ДПСУ Олександра Клименка на тему: „Перше півріччя 2012 року як базовий етап реформування податкової служби. Законодавчі ініціативи в контексті ухваленого законопроекту №10224”.

Засідання Колегії розпочнеться об 11.00 у приміщенні ДПС у м.Києві (вул.. Шолуденка, 33/19).

У рамках заходу Голова ДПС України Олександр Клименко проведе брифінг для представників ЗМІ.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 247-35-01, 272-51-28 до 18.00 10 липня 2012 року.