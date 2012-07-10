У Києві оголосили штормове попередження
17:56, 10 липня 2012Суспільство
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10-11 липня у Києві очікуються грози, через що МНС оголосило у місті штормове попередження.
Небезпечна ситуація очікується з вечора 10 липня
Про це повідомляє прес-служба відомства.
За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС України, до кінця доби 10 липня та протягом 11 липня у Києві очікуються грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.
Увечері 10 липня, вночі та в другій половині дня 11 липня у місті пройдуть сильні зливи.
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