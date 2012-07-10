У Києві оголосили штормове попередження

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС України, до кінця доби 10 липня та протягом 11 липня у Києві очікуються грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Увечері 10 липня, вночі та в другій половині дня 11 липня у місті пройдуть сильні зливи.