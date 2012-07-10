Укрзалізниця в червні перевезла в вагонах-автомобілевозах 288 автомобілів

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), вагони-автомобілевози курсують у складі пасажирських поїздів № 165/166 Київ-Дніпропетровськ та № 12/11 Київ-Сімферополь.

До складу поїздів можна включити тільки по одному вагону-автомобілевозу.

Вагон-автомобілевоз здатний перевезти 6-7 автомобілів загальною вагою 10 тонн і максимально допустимою висотою автомобілів - 1,72 м.

Вартість перевезення автомобілів залежить від їх ваги. Так вартість перевезення автомобіля вагою 500 кг становить 192,60 грн, 1000 кг - 385,20 грн, 1500 кг - 577,80 грн, 2000 кг - 770,40 грн і 2500 кг - 885,96 грн.