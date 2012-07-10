У соцмережах пишуть, що митника, якого спіймали на хабарі у ?300 тисяч, перевели до Одеси
Несподіваний розвиток гучного корупційного скандалу навколо затримання 15 червня в результаті спецоперації СБУ на хабарі у 300 тисяч євро Сергія Наумова, 1-го заступника начальника Київської обласної митниці.
Про це у Фесбук на своїй сторінці пише журналіст ТВі Артем Шевченко.
«Мої джерела у Держмитслужбі та СБУ повідомили, що С.Наумова разом із В.Немешем, ще одним заступником начальника Київської обласної митниці, який виконував функції "тіньового касира", тихенько перевели на службу до Південної митниці в Одесу. Отака от боротьба за корупцією у відомстві Ігоря Калетника», - повідомив Шевченко.
«Сам він(Калетник), до речі, 25 -го червня на День митної служби України публічно заявив, що звільнить скомпрометованого корупційним скандалом Наумова з посади 1-го застпуника голови Київської обласної митниці. Так і зробив. Звільнив. І в Одесу перевів. На набагато нижчу інспекторську посаду», - зазначив журналіст.