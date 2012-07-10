Проти кіровоградського чиновника порушено справу за розтрату 51 млн грн

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Слідчі з’ясовують, куди були спрямовані ці кошти у 2010-2011 роках.

Справу порушено за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Окрім того, прокуратурою встановлено, що даний керівник не сплатив до Пенсійного фонду України понад 3 млн грн. При здійсненні оплати праці працівникам підприємства, за наявності обігових коштів колишній директор не перераховував пенсійні внески.

За даним фактом також порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах».

Триває слідство.