У ПАРЄ обурені ситуацією довкола Єврейського центру в Києві

Як повідомляється на сайті ПАРЄ, спеціальну Декларацію підписали 36 парламентаріїв з 17 країн Європи 27 червня під час літньої сесії.

Член ПАРЄ, депутат молдавського парламенту Валерій Гілецький заявив УНІАН, що підставою для підписання Декларації стали дії прокуратури Києва і КМДА, які унеможливлюють розв’язання ситуації навколо будівництва київського Єврейського громадського центру.

«Ми побачили, що будівництво намагаються зірвати за формальними причинами, це не залишило байдужими європейських парламентаріїв. Парламентська Асамблея дуже уважно спостерігає за подіями в Україні, оскільки, окрім заявленого державою євроінтеграційного курсу, набагато більшого значення для європейської спільноти мають реальні кроки у цьому напрямку», - наголосив В.Гілецький.

За його словами, підписанти Декларації у першу чергу намагаються привернути увагу української влади до проблеми з будівництвом єврейського центру, адже «відсутність сприяння у розв’язанні проблеми за взаємною згодою сторін лише псує імідж країни».

«Тобто, це дружній сигнал для України про проблему, яка потрапила в поле зору міжнародної спільноти. Загальновідомо, що у Києві через бюрократичні перепони не так просто отримати земельну ділянку та здійснити будівництво, особливо коли йдеться про об’єкт соціальної інфраструктури, а не про комерційний проект. В українській пресі чимало публікацій про гучні скандали, пов’язані з корупційними схемами місцевої влади щодо виділення земельних ділянок. На цьому фоні спадає на думку те, що будівництво Єврейського громадського центру у Києві стикнулось зі схожими проблемами, розв’язання яких під силу тільки керівництву держави», - зазначив член ПАРЄ.

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На думку голови Української асоціації релігійної свободи Віктора Єленського, історія з перешкоджанням будівництву Єврейського громадського центру в Києві, яка обурила членів ПАРЄ з 17 країн Європи, свідчить про тотальну корупцію в державі, що призводить до порушень праві і свобод громадян.

«Це зовсім не відторгнення «іншого» і не «людожерський український націоналізм», яким часто лякають пересічних громадян. Насправді це – всеосяжна корупція, ганебне судочинство, повна залежність керівництва столичної адміністрації від адміністрації президентської і повна незалежність її від киян», - вважає В.Єленський.

На його думку, ситуація навколо Єврейського громадського центру свідчить також про те, що проблеми у сфері прав людини та громадських об’єднань – релігійних, культурно-освітніх, правозахисних, не можуть бути розв’язані у локальний спосіб.

«Їхнє розв’язання потребує принаймні підзвітної влади, запуску реальних антикорупційних механізмів і доступного правосуддя. Таким чином, боротьба за релігійну свободу і права національних меншин в Україні сьогодні – це насамперед боротьба за фундаментальні права і реальні демократичні перетворення», - зазначив В.Єленський.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2012 року прокуратура Києва поінформувала, що компанія-забудовник ТОВ «ІБП», яка має будувати Єврейський громадський центр, заборгувала бюджету столиці 122 млн грн за договором пайової участі.

5 квітня 2012 року в Господарському суді Києва відбулося перше судове засідання за позовом прокуратури Києва в інтересах управління економіки та інвестицій КМДА до ТОВ "ІБП". У судовому засіданні як третя сторона на боці відповідача (ТОВ "ІБП") до участі в процесі була допущена Єврейська релігійна громада м. Києва. У судовому засіданні розглядалося клопотання прокуратури Києва про накладення арешту на земельну ділянку, на якій планують створити Київський єврейський общинний центр. У накладенні арешту на ділянку суд відмовив. Проте суд ухвалив рішення про накладення арешту на кошти ТОВ "ІБП".

Єврейська громада двічі пікетувала засідання суду і звернулася в пресі до Президента України Віктора Януковича з проханням «зупинити несправедливі дії київської міської влади».

11 квітня Єврейська релігійна громада запропонувала КМДА укласти мирову угоду щодо ділянки землі під будівництво комплексу, в якому планували відкрити Єврейський громадський центр.

Незважаючи на судовий розгляд, 25 квітня Єврейська релігійна громада Києва під егідою Всесвітнього форуму російськомовного єврейства провела урочисту церемонію закладення першого каменя Єврейського громадського центру.