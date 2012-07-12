Жінка обпалилася палаючою смолою
01:00, 12 липня 2012Суспільство
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У Сумській області 62-річна жителька с. Лучка Липоводолинського району обпеклася палаючою смолою.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Сумській області, жінка намагалася розігріти смолу. В цей час сталося займання рідини. Вогонь перекинувся на тіло пенсіонерки.
Жінку з діагнозом опіки II-III ступеня рук, грудної клітки, шиї, обличчя і верхніх дихальних шляхів госпіталізували до хірургічного відділення центральної районної лікарні.
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