Жінка обпалилася палаючою смолою

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Сумській області, жінка намагалася розігріти смолу. В цей час сталося займання рідини. Вогонь перекинувся на тіло пенсіонерки.

Жінку з діагнозом опіки II-III ступеня рук, грудної клітки, шиї, обличчя і верхніх дихальних шляхів госпіталізували до хірургічного відділення центральної районної лікарні.