Київська влада розробляє "Картку школяра"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, за словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, ідею запровадити «Картку школяра» вперше озвучили самі учні, які брали участь у міському конкурсі проектів «СтратегіЯ».

«Вона може дати учням можливість для проїзду в громадському транспорті, забезпечити вхід у культурні заклади, зокрема, музеї, театри. Ця картка разом із базою даних зможе виконувати функцію електронного щоденника, акумулювати певні кошти для обідів, використовуватися для системи «Безпечна школа», щоб учня пускали у школу. При її розробці ми можемо взяти досвід Стокгольма, де працює така картка і учні шкіл мають знижку на доступ до міської інфраструктури у 30%», – зазначив Р.Крамаренко.