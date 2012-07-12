S&P прогнозує зниження обсягу валютних резервів НБУ

Про це йдеться в підготовленому Standard & Poor’s рейтинговому звіті, присвяченому Україні.

На думку S&P, “невизначеність, що зберігається щодо політики уряду», може призвести до погіршення зовнішніх показників (про що свідчить скорочення портфельних та інших інвестицій) і виникнення тиску на гривню.

«Ми чекаємо подальшого скорочення валютних резервів України з 32 млрд дол. (оцінка) в 2011 році приблизно до 28 млрд дол. в 2012 році», - говориться у звіті.

При цьому зазначається, що «скорочення офіційних резервів у середньостроковій перспективі внаслідок продовження поточної державної політики не є стійким».

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, міжнародні валютні резерви НБУ до кінця цього року скоротяться на 4,9 млрд дол. - до 24,4 млрд дол.

Міжнародні валютні резерви НБУ в червні ц.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн. дол. - до 29,318 млрд дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд дол. – до 31 млрд. 794,59 млн. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).