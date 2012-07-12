Будівництво доступного житла - це величезний ринок для іноземців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков в рамках конференції «Україна і Італія: будуємо разом» у Києві.

Зокрема, серед потенційно цікавого напряму для бізнесу Італії він виділив програму будівництва доступного житла, яку неможливо виконати без нових технологій у сфері панельного будівництва.

«Для того щоб будувати 5-7 млн. кв. м житла на рік - йдеться про 100-120 тис. квартир щорічно, - необхідно мати, за різними оцінками, від 15 до 25 заводів з виробництва залізобетону. На цьому терені італійські компанії, думаю, успішно можуть спробувати свої сили в конкурсі на виробництво відповідного устаткування, а також енергозбережного устаткування: котельні, охолоджувальні системи. Це той величезний ринок, який відкриється буквально з осені цього року», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Б.Колесніков також відзначив, що в Україні ведеться робота, спрямована на спрощення всіх процедур, необхідних для отримання дозволу на будівництво.

«Така робота ведеться: Президент поставив завдання, щоб вся робота зі спрощення одержання дозволів була завершена до кінця року. Думаю, вона буде завершена вчасно: з тим, щоб в Україні за 90 днів можна було почати будівництво - з моменту подачі заявки», - сказав він.