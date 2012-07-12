Янукович: Україна розпочинає великий енергетичний проект

Лінія 750 кВ з розширенням підстанції 750 кВ «Київська» призначена для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій та забезпечення передачі цих потужностей у центральний та східний регіони України.

Про це Президент України Віктор Янукович повідомив під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами В.Януковича, йдеться про спорудження однієї з найбільших систем постачання електроенергії, модернізації «Укренерго», яка буде забезпечувати перетоки електроенергії та значно покращить їх якість. «Ми фактично замкнемо нашу систему і забезпечимо розвиток Хмельницької, Рівненської АЕС за рахунок будівництва цих ліній електропередач і трансформаторних станцій. Це буде найбільша трансформаторна станція в Європі», – наголосив він.

В.Янукович додав, що сьогодні цей проект на 100% забезпечений необхідними ресурсами. Глава держави нагадав, що Україна генерує значні обсяги електроенергії. «Ми маємо колосальний резерв для експорту, але всюди, куди б ми не постачали цю електроенергію, наш замовник хоче, щоб вона була якісною», – підкреслив він.

Глава держави зазначив, що для забезпечення транспортування великих обсягів електроенергії на значні відстані та для якісних перетоків електроенергії «потрібний дуже серйозний технічний супровід».