Черновецький усі гроші пустить на інвестиції

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Л.Черновецького.

За інформацією прес-служби, в день своєї відставки з поста мера Києва Л.Черновецький заявив: «Я з гордістю оголошую про створення «Міжнародного інвестиційного фонду Черновецького».

Протягом наступних 1-2 місяців фонд буде офіційно зареєстрований і розпочне свою роботу на території України, а в подальші місяці – і на територіях інших країн колишнього СРСР і ряду країн Азії, що розвиваються.

Фонд сповна матиме в своєму розпорядженні кошти, одержані від продажу «Правекс-Банку» (750 млн дол.), а також кошти, які інвестуватимуть в нього інші інвестори за конкретними проектами.

Інвестиції Фонду на першому етапі підуть в інтернет-проекти, проекти в сфері високих технологій, девелоперські проекти, а також у перспективні проекти малого бізнесу, які можна буде тиражувати, впроваджуючи в економіки країн, що розвиваються.

В рамках фонду діятиме бізнес-інкубатор.