Юнак зірвався з даху дев'ятиповерхівки і лише зламав собі ноги

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, потерпілий у компанії друзів проводив вечір на даху будинку. Хлопець підійшов до парапету, намагаючись дотягтися до пожежних сходів і спуститися, але не втримався і зірвався вниз.

У лікарню він був доставлений з переломами ніг і лівого передпліччя. На думку медиків, врятувало підлітка те, що приземлився він не на тротуар, а на прибудинкову клумбу.