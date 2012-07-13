Голова сільради жорстоко побив сільчанина

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, "прокуратура Житомирської області контролює розслідування кримінальної справи щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень головою сільської ради односельчанину".

Конфлікт між сільським головою та його односельцем - молодим хлопцем - виник вночі з 8 на 9 липня цього року, причина конфлікту наразі встановляється.

Т.Гоша наголосила, що "у деяких засобах масової інформації розміщено інформацію про те, що жителі села Городище у Черняхівському районі обурені поведінкою голови сільської ради, який побився із місцевим жителем, унаслідок чого той потрапив до лікарні, де перебуває у тяжкому стані".

"Односельчани тривожаться за долю потерпілого і побоюються, що сільський голова може уникнути покарання", - додала керівник прес-служби.

Черняхівським районним відділом УМВС України у Житомирській області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.