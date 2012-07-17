Померли обидва обпалені гірники з кранолуцької копанки

Про це УНІАН повідомила керівник відділу зі зв'язків із громадськістю головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, у зв'язку зі смертю гірників, у кримінальній справі, що була порушена проти організатора копанки, перекваліфікована частина статті 240 з 2-ої на 4-ту.

«Частина 4 статті 240 передбачає відповідальність за загибель людей, ст. 270 ч. 2 Кримінального Кодексу (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей) залишилася без змін», - пояснила Т.Погукай.

Крім того, вона повідомила, що організатора копанки вже заарештовано, він перебуває під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, в місті Красний Луч Луганської області вночі 12 липня під час роботи з паливними матеріалами на нелегальній шахті двоє працівників одержали 95% опіків тіла. Міліція встановила організатора нелегальної копанки, проти якого були порушені кримінальні справи.