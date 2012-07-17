Житель Чернігова передав до музею унікальний годинник

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила головний зберігач фондів заповідника Ольга Травкіна.

За її словами, настінний годинник у дерев’яному футлярі із різьбленим навершям був виготовлений у Німеччині у ХІХ ст. відомим годинникарем Густавом Беккером. Подібних експонатів у фондах заповідника поки що не було.

О.Травкіна зазначила, що останнім часом дуже рідко мешканці міста дарують старовинні речі заповіднику чи музеям. "Раніше дарували частіше, а зараз розуміють, що можуть отримати гроші і несуть старожитності до антикварних магазинів", - сказала фахівець.

Присутній на прес-конференції О.Крот уточнив, що годинник свого часу належав його бабусі Марії, яка очолювала колгосп у селі Макошино Менського району. Старовинну річ привіз прадід Іван Крот із Першої світової війни.

"Годинником ми користувалися тривалий час, але потім лопнула пружина. Ми вирішили годинник подарувати у музей – гроші витратиш за один раз, а людям буде назавжди", - сказав дарувальник.

За оцінками експертів, механізм годинника майже в робочому стані, він потребує незначного ремонту.

Подарунок поповнить експозицію "Чернігів і чернігівці 100 років тому", розгорнуту у приміщення Чернігівського колегіуму.

Також працівники заповідника "Чернігів стародавній" презентували журналістам чотири ікони, що поповнили фонди закладу. Серед них – ікони "Св. Феодосій Углицький", "Св. Параскева", "Св. Георгій", "Св. Миколай". Встановлено, що ікона із зображенням святителя Феодосія, який був канонізований у 1896 році та похований в Борисоглібському соборі, писалася з його портрета, що висів у склепі над гробницею. Придбана ікона написана професійним іконописцем, вона передає характерні риси лику та постаті святого.

Металева ікона "Св. Миколай" ХІХ ст. належить до старообрядницьких ікон. Фахівці називають її рідкісною, оскільки вставлена у глибокий позолочений кіот, куди зазвичай вставляли ікони, виконані на дереві.

Ікони "Св. Параскева" та "Св. Георгій" написані народними майстрами у ХІХ ст. Після реставрації вони поповнять експозицію народних ікон Чернігівщини в приміщенні Колегіуму.