У середу в Україні знову буде прохолодно і дощитиме

Прохолодну, дощову погоду в Україні 18 липня зумовлять атмосферні фронти, що переміщаються із заходу на схід країни.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в більшості областей пройдуть зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с.

Погода в північних областях: вночі на Житомирщині, вдень по всіх областях зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-13 градусів, вдень 21-23. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Погода в південних областях: вночі і вдень в Одеській, Миколаївській областях та в Криму зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до 14-22 градусів, вдень до 26-29. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в східних областях: вночі і вдень місцями зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 14-17, вдень 23-26 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в західних областях: вночі і вдень короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура знизиться вночі до 9-12 градусів, вдень до1 9-24, у Карпатах до 17-18. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в центральних областях. Вночі та вдень місцями зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 12-15 градусів, вдень 21-26. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 18 липня: в Євпаторії без опадів, у Севастополі, Ялті та Феодосії зливи, грози, місцями град, шквали, 15-20 м/с. Вітер північно-західний, північно-східний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі знизиться до 17-19 градусів, вдень 27-29.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти +24 градуси, у районі Феодосії +25 градусів, у районі Євпаторії та Севастополя 26, в районі Одеси +27 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 18 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 10-11 градусів, вдень 21-22. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.