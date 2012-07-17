Метеорологи: погода в Україні з кожним роком буде все гіршою

У ніч на понеділок у Київській і Черкаській областях пронісся потужний ураган, а сусідня Польща зіткнулася з руйнівним торнадо, пише «Сегодня».

У Польщі стихія зачепила два воєводства: Куявсько-Поморське і Великопольське. Є жертви і постраждалі. За словами очевидців, торнадо з будинків зривало дахи та виривало з корінням дерева.

До нашої країни торнадо не дістався, але наслідки урагану, який пройшовся минулої ночі по Київщині та Черкащині, не менш плачевні. У Черкаській області найбільше дісталося Каневу. За словами очевидців, на їх очах з будинків зривало дахи, розбивало вікна, ламалися дерева - місто завалене уламками скла і гілками.

І наші, і польські метеорологи чекають нових вихорів і ураганів. «Сьогодні умови для формування вихорів дуже сприятливі, і вони будуть все сильніше», - кажуть польські метеорологи. Вони прогнозують бурю на півдні своєї країни, а також в Угорщині, Румунії та Україні: «У всіх трьох країнах ураган буде дуже сильним». Судячи з прогнозів наших синоптиків, в Україні дійсно буде неспокійно - на найближчі дні Укргідрометцентр по всій країні, крім півночі, обіцяє дощі, шквали, град.

Метеорологи як і раніше вважають: екстремальні стихійні явища - один із проявів зміни клімату, викликаного глобальним потеплінням. Як розповів фахівець питань зміни клімату Андрій Мартинюк: «В Україні та в цілому в Європі це проявляється не тільки у вигляді торнадо, ураганів, смерчів і сильних злив, а й у посиленні спеки, яке ми зараз спостерігаємо» . За прогнозами експерта, така тенденція збережеться на найближчі десятиліття: «Причина - люди в останні кілька десятків років стали викидати більше парникових газів - в основному це вуглекислий газ і метан. Парниковий ефект існував завжди, але тепер він пропорційно виріс, і ця енергія знаходить свій вихід у стихійних лихах, які стають дедалі сильнішими та руйнівними».