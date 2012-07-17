У Києві залишать без гарячої води ще три райони

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, у зв’язку з цим з 14.00 26 липня постачання гарячої води буде тимчасово припинено споживачам житлових масивів Теремки-1, Теремки-2, Деміївка (частково), Саперна Слобідка, Позняки, Осокорки та центральної частини міста.

Випробування теплових мереж здійснюватиметься у межах:

залізничної колії, вулиці Саперно-Слобідської, проспекту Науки, вулиці Голосіївської, Голосіївського проспекту, вулиць Героїв Оборони, Потєхіна, Заболотного, Лятошинського, Луценка (Крейсера «Аврора»), Якубовського, Ломоносова, Васильківської, Стельмаха, Кустанайської, Кустанайського провулку, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Кіровоградської, Фрометівської, Ямської, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фізкультури, Великої Васильківської (Голосіївський район);

вулиць Ревуцького, Вишняківської, Крушельницької, Гмирі, проспекту Бажана, Дніпровської набережної, вулиці Чавдар та Ахматової, проспекту Григоренка, вулиць Драгоманова, Пчілки (Дарницький район);

вулиць Великої Васильківської, Димитрова, Анрі Барбюса, Лабораторного провулку, вулиць Літньої, Щорса, Предславинської, Лумумби, Ковпака, Кудрі, Чеської, Менделєєва, Філатова, бульвару Дружби народів (Печерський район).

Подача гарячої води після випробувань може затримуватися на час, необхідний для усунення виявлених пошкоджень, попереджають у “Київенерго”.

Про виявлені провалини і викиди води на поверхню кияни можуть повідомляти за телефонами інформаційно-довідкової служби: 15-88 або 201-58-79 (з мобільного).