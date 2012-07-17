Cтати "водієм" можна за 5-8 тисяч

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу щодо старшого державного інспектора з особливих доручень відділу автомобільно-технічної інспекції та реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ УМВС України у Вінницькій області, який продавав водійські посвідчення за 5 - 8 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, впродовж квітня – липня підозрюваний вимагав та отримав від громадян 24 тис. 900 грн за незаконне сприяння у видачі посвідчень водія транспортних засобів, без проходження спеціального навчання, медичного огляду та здачі екзаменів.

Хабарника затримано.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі службовою особою, поєднане з вимаганням хабара), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) Кримінального кодексу України.