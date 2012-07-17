Офіціант засвідчив у суді, що Оксана Макар сама підсіла до хлопців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Центрального районного суду Миколаєва у справі про вбивство зі згвалтуванням О.Макар.

За словами В.Жимовського, Є.Краснощок підходив до нього і говорив, що шокований поведінкою О.Макар.

Також свідок повідомив, що дівчина просила хлопців купити їй сухарики, але ті відповіли, що вона «ще не заробила».

Допитані у ході засідання продавці цілодобового продуктового магазину, до якого після бару вирушили О.Макар, Є.Краснощок та А.Погосян, Вікторія Волошина і Тетяна Забродська повідомили, що Оксана просила у хлопців купити їй їжі, але ті купили горілку і презервативи і сказали, що дівчина не з ними.

О.Макар купила собі плавлений сирок - єдине, на що вистачило її грошей, заявили свідки.

За словами В.Волошиної, коли компанія вийшла, дівчина підійшла до хлопців, а за словами Т.Забродської, навпаки, один із хлопців підійшов до Оксани.

Суд також опитав старшого уповноваженого карного розшуку Центрального району Миколаєва Ігоря Москаля, який зaтримував, дocтaвляв у paйвідділ і дoпитував Є.Kpacнoщокa.

Він повідомив, що знайшов його через товариша підсудного, який торгував на ринку.

В автомобілі, після затримання, Є.Краснощок віддав І.Москалю викрутку, сказавши, що зробив це «від гріха подалі, а раптом у голову щось стукне».

Крім того, у ході сьогоднішнього засідання сам Є.Краснощок розповів, що коли навчався в училищі, одна дівчина заявила у міліцію про те, що він з друзями її згвалтував. За словами підсудного, він не скоював цього злочину, а дівчині «просто не вистачало уваги», і після перевірки співробітники міліції не лише не стали порушувати справу, а й вибачилися перед ним.

Сьогодні суд також опитав молодшу медичну сестру Любов Долгих, яка однією із перших надавала допомогу О.Макар. Вона повідомила суду, що у дівчини були синці на грудях і шиї.

У свою чергу, І.Москаль сказав, що запам'ятав Оксану в стані шоку.

"Вона не пам'ятала, що з нею сталося, і з нею було важко розмовляти. Я їй задавав питання, але вона не відповідала", - сказав міліціонер.

Також суд опитав Анастасію Жицьку, яка товаришувала з Є.Краснощоком і сказала, що він їй як брат.

Вона повідомила, що напередодні вбивства після вечірньої прогулянки ночувала з підсудними Є.Краснощоком і М.Присяжнюком на квартирі в останнього на різних ліжках. За словами дівчини, підсудні ставилися до неї добре.

Наступне засідання суду призначене на 19 липня. Суд продовжить заслуховувати свідків у справі.